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Бродячие собаки держат в страхе жителей СКО
В Северо-Казахстанской области стали чаще обращаться за медпомощью после укусов бродячих собак. По данным санэпидконтроля, только в январе к врачам обратились 65 человек, 34 из них после нападения животных. Специалисты отмечают, регион находится в зоне природного очага бешенства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Стая бродячих псов напала на 12-летнего Илью, когда он возвращался со школы домой. Испугавшись собак, он стал убегать, чем и раздразнил их. К счастью, обошлось только порванными штанами. Однако мать школьника до сих пор боится отпускать сына одного.
"Они огромные, не то что там маленькие какие-то собачонки. Беспризорные, видно. У нас есть питомец, выходим, когда гулять, очень страшно. Сын, когда возвращается со школы, говорит, что страшно, что собаки бродячие прямо преследуют его", - рассказала мама школьника Юлия Ирлица.
Как оказалось, бездомные псы держат в страхе и сотрудников старейшего Ботанического сада. По их словам, собаки раскапывают корни экзотических и садовых растений, пугают животных в загонах и набрасываются на посетителей и самих работников.
"Подходят к вольерам с животными, пугают их. У нас даже был такой случай, когда у нас косуля сломала плечо. Стая собак диких подбежала, косуля не понимает, что есть сетка, пыталась сбежать и сломала себе плечо. Пришлось даже вставлять пластину", - отметил директор НПО "Ботанический сад" Артур Рязапов.
Специалисты департамента санэпидконтроля отмечают, у собак начинается сезонное бешенство. Поэтому в случае укуса следует немедленно обратиться к врачам. Если нападавшее животное окажется зараженным - вероятность летального исхода 100%, говорят медики.
"В связи с высокой численностью бродячих собак в большинстве районов области не уменьшается обращаемость населения за медицинской помощью после укусов собак, кошек и сельскохозяйственных животных. Среди пострадавших от укусов и царапин - 681 человек или 70%, люди обратились за помощью после контакта с собаками", - сказала руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Юлия Гайсина.
Впрочем, подобная статистика не пугает сотрудников управления ветеринарии. Пока они только планируют начать профилактическую работу.
"Регулирование численности бродящих животных осуществляется только путем стерилизации. Бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания. Также будет предусмотрена вакцинация таких животных от бешенства. На текущий год с местного бюджета выделены финансовые средства порядка, 42 млн. тенге", - пояснила руководитель отдела управления ветеринарии СКО Наталья Тараканова.
Работы по отлову бродячих животных ветстанция пока не ведет, как отметили в ведомстве, тендер еще не разыгран. Между тем, специалисты говорят, что Северо-Казахстанская область находится в зоне природного очага бешенства. Активность заболеваемости отмечается в зимне-весенний период.
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