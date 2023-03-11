Брат Хабиба брутально задушил легенду ММА в Калифорнии

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В США состоялся турнир Bellator 292. В главном бою в Сан-Хосе, в штате Калифорния, встретились двоюродный брат Хабиба — Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Уже в первом раунде Нурмагамедов отправил соперника на канвас и забрал спину. В итоге Усман перешёл к удушающему приёму и заставил соперника сдаться.

Российский боец защитил титул чемпиона Bellator, а так же вышел в полуфинал Гран-при.

Нурмагомедов считается непобеждённым чемпионом. На счету Усмана теперь 17 побед в 17 поединках. У Хендерсона 30 побед и 12 поражений.

Нужно отметить, что Хендерсон старше соперника на 14 лет. Он начал карьеру, когда Усману было восемь лет. В 2012-м стал чемпионом UFC и трижды защитил титул, победив Нейта Диаса, Фрэнки Эдгара и Гилберта Мелендеса. Сейчас Хендерсону 38 лет, и это его 42-й бой в карьере.