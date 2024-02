Бой жертвы Шавката Рахмонова в Калифорнии обернулся скандалом

В мэйнкарде турнира UFC 298 на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) состоялся бой между американским файтером Джеффом Нилом и ирландцем Ианом Гэрри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рассчитанный на три раунда поединок в полусреднем весе продлился в итоге всю отведенную ему дистанцию и закончился спорной победой Гэрри раздельным решением судей. Зрители впоследствии освистали его во время интервью в октагоне. Таким образом, Иан одержал 14-ю победу в карьере, а Нил потерпел шестое поражение в ММА.

Отметим, что в предыдущий раз Джефф Нил выходил в октагон в марте прошлого года и проиграл удушающим приемом непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову.

HE REMAINS UNDEFEATED 😱



After going the distance @IanGarryMMA wins by split decision! #UFC298 pic.twitter.com/oBt1GArZ6i