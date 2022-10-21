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Борис Джонсон может вновь стать премьером Великобритании
Политик заявил консерваторам, что только он сможет спасти их от поражения на предстоящих выборах.
Бывший премьер-министр Великобритании намерен вступить в борьбу за пост главы правительства страны на предстоящих всеобщих выборах после отставки Лиз Трасс, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на The Telegraph.
Напомним, 6 сентября 2022 года Борис Джонсон сдал пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании. Своё последнее выступление в палате общин Борис Джонсон закончил фразой-мемом из фильма "Терминатор": "hasta la vista, baby" ("до встречи, детка"). Тем самым он заявил о намерении вернуться на свой пост. Заменившая его на посту премьера Лиз Трасс продержалась во главе правительства всего лишь 44 дня.
Борис Джонсон заявил депутатам-консерваторам, что только он сможет спасти партию от поражения на предстоящих всеобщих выборах.
"Борис Джонсон призвал консерваторов поддержать его в драматическом возвращении на Даунинг-стрит, пообещав, что только он сможет обеспечить победу Консервативной партии на выборах", – пишет The Telegraph.
Новость о возможном возращении Джонсона вызвала раскол во мнениях среди депутатов-консерваторов. Существуют сомнения относительно того, сможет ли бывший премьер набрать необходимые 100 голосов от коллег из парламента. Без них Джонсон не сможет пройти в следующий тур выборов.
Кроме Бориса Джонсона главными претендентами на пост премьера-министра называют экс-главу Минфина Риши Сунак и главу палаты общин Пенни Мордант.
Бывший премьер-министр настаивает на том, чтобы Риши Сунак протянул руку и "воссоединился" после их публичных разногласий в правительстве. Пока что именно Риши Сунак опережает Бориса Джонсона среди кандидатов в депутаты от консерваторов, пытаясь заявить о своей лидерской победе, которую он упустил в прошлом месяце.
Возможное возращение Джонсона вызвало раскол во мнениях среди депутатов-консерваторов. Существуют сомнения относительно того, сможет ли он набрать необходимые 100 голосов от коллег из парламента.
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