Лиз Трасс подаёт в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Фото: instagram.com/elizabeth.truss.mp

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подала в отставку. Выступление главы правительства транслировал телеканал Sky News, передаёт BaigeNews.kz.

47-летняя Трасс сказала, что не справляется с обязанностями.

"Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", — сказала Трасс, пробывшая в должности премьера 44 дня.