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  • Лиз Трасс подаёт в отставку с поста премьер-министра Великобритании
instagram.com/elizabeth.truss.mp Сегодня, 19:14
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Фото: instagram.com/elizabeth.truss.mp

Лиз Трасс подаёт в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подала в отставку. Выступление главы правительства транслировал телеканал Sky News, передаёт BaigeNews.kz.

47-летняя Трасс сказала, что не справляется с обязанностями.

"Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", — сказала Трасс, пробывшая в должности премьера 44 дня.

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#Великобритания #политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:14
151
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