Борьба за образование. Столичные родители третий день дежурят у школы, чтобы записать детей

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Около 500 столичных родителей уже третий день стоят в очереди у школы Бином имени Алтынсарина, надеясь устроить туда своих детей. Дежурят мамы и папы школьников с раннего утра и до поздней ночи даже не ради поступления, а только чтобы попасть на резерв, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня возле учреждения насчитывалось около 500 человек. Очередь на резерв они организовали сами, записали всех в тетрадь и раздали талоны.

Жительница столицы Ольга Коробкина стоит в очереди с шести утра.

"Мы в этом году переехали, хотим попасть в школу, потому что здесь живём. Рядом здесь нет других школ. Ближайшие - в районе улицы Туран. А здесь, где Талдыколь, грубо говоря, от Ханшатыра до ЖК "Сезим кала" нет школ, даже если по карте посмотреть, есть только одна школа. Ближайшие дома сюда относятся, но попасть не можем. Это не только первые классы, мы переводим детей из других школ по месту жительства, по месту прописки, по месту приобретения жилья", - рассказал жительница.

По её словам, в школе уже нет мест, а возможность поступить по резерву, если вдруг освободится место, маловероятна.

"Дома растут как грибы. В моём жилом комплексе 583 квартиры. В каждой чаще всего по два ребёнка минимум. Уже тысяча человек с трёх домов. Представляете, сколько народу нуждается в школе. Этот вопрос не решается. Дети сидели дома. Мы в новый дом переехали, и вот у соседей дети с февраля по май сидели дома, потому что не было мест в школах. То есть, сидели дома те дети, которые тут раньше не учились, а приехали с других городов. У меня ребёнок ещё учится в своей школе. Но я вожу его на другой конец города", - жалуется она.

По словам ещё одной родительницы Гулии Жусановой, основной набор в эту школу на следующий учебный год закрыли в апреле. После чего администрация школы заявила, что позже будет открыта запись на резерв по живой очереди.

"В апреле когда здесь не хватило мест, мы тоже собирались все родители и ходили в Министерство образования. Там сказали, что если нет мест в этой школе, то идите тогда в частную школу. Здесь в районе три частные школы. Они такой выход предложили. Там в месяц по 150-180 тысяч", - говорит она.

В пресс-службе школы ответили, что учреждение рассчитано на 4000 ученических мест по 2000 детей в смену, и свободных мест уже не осталось. Доступен только резерв.

"Мы приняли третьего апреля 2023 года в первый класс на 2023-2024 учебный год 350 учеников. Зачисление проходило онлайн через платформу mektep.snation.kz. Первых классов в школе имени Ы.Алтынсарина открыто 14. Резерв 2022-2023 учебного года обнулился. Со второго июня 2023 года родители смогут записывать детей в резерв на 2023-2024 учебный год", - отмечалось в ответе.

Редакция BaigeNews.kz также обратилась с официальным запросом в Управление образования Астаны.