Борьба с комарами и мошкой: аким Павлодарской области совершил облёт поймы Иртыша

Фото: Валерий Бугаев/пресс-служба акима Павлодарской области

Аким Павлодарской области области Асаин Байханов провел облёт пойменной территории вблизи областного центра, города Аксу, а также районов Актогай и Теренколь, где каждый год примерно в это же время в регионе ждут небывалого нашествия гнуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Природоохранные попуски в пойму реки Иртыш составили 4,11 миллиарда кубометров воды, что позволило обводнить 40 процентов поймы, массивы же севернее Павлодара до 60 процентов.

Эксперты отмечают, что это создаёт благоприятную среду для размножения кровососущих, поэтому в некоторых районах области уже начата дезинсекционная кампания против гнуса.

Особое внимание уделено районам Актогай и Теренколь, где авиаобработке подлежат 33,5 тысячи гектаров пойменных территорий. Расчёт количества вылетов и нанесение препаратов происходит при сопровождении научной группы.

В Актогайском районе запланировано 32 вылета для распыления биологического препарата, авиаобработки начаты с 6 мая.

На сегодня обработаны 6,5 тысячи гектара поймы. Дополнительно наземно пешим способом обработаны края береговой линии.

Аналогичная работа ведется и в районе Теренколь, где обработаны 6 тыс га пойменной территории. Всего запланированы 28 вылетов.

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе на борьбу с гнусом из бюджета выделят полмиллиарда тенге. Предполагалось, что 29 миллионов тенге из этих средств пойдёт на научно-изыскательские работы о развитии гнуса в регионе. Сообщалось также, что в этом году В Павлодаре для борьбы с комарами и мошкой оцифруют Иртыш.

Эксперты заявляли, что для борьбы с мошкой в регионе потребуется слить в реку 100 тонн биопрепарата.

Сам же Асаин Байханов, ранее заявлял:

"Предупредил руководителей областных управлений, научную группу и подрядчиков, что если они подведут жителей области в нынешнем сезоне, я сам из них "всю кровь выпью", — обещад аким.

Между тем, в Павлодарской области вот уже много лет задаются вопросом, почему в регионе каждые весну-лето не могут справиться с нашествием гнуса. И если в городах ситуация просто заставляет жителей чувствовать дискомфорт и не выпускать детей на улицу, то для сёл это целая катастрофа, когда из-за гнуса гибнет молодняк скота и домашняя птица.

К тому же, как показывает практика, павлодарцы проиграли войну с комарами даже тогда, когда начали готовиться к ней зимой.

Фото: Валерий Бугаев/пресс-служба акима области