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В Павлодаре для борьбы с комарами оцифруют Иртыш
В Павлодарской области в этом году выделили 29 миллионов тенге на научно-изыскательские работы о развитии гнуса в регионе. Кто этим займётся, пока неизвестно, идут конкурсные процедуры,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, планируют проанализировать, как попуски влияют на популяцию мошек и комаров, изучить виды гнуса и составить компьютерную карту-схему Иртыша, включая протоки, рукава и старицы.
В Павлодаре в этом году вдоль Иртыша, начиная от ЖД-моста до микрорайона Усолка, будет работать областная подрядная организация. Городские подрядчики займутся обработкой внутриквартальной части регионального центра, парков и скверов.
Ранее стало известно, что первый вылет комаров ожидают в десятых числах мая.
"Больше или меньше гнуса будет в этом году, зависит от воды и ее объёма, — рассказал руководитель научной группы ТОО "ТЕК.А.ТЕК.kz" Даулет Ибраев. — Если вода придёт раньше, по холодному времени, то выплод произойдёт неравномерно и население так сильно его не почувствует. В этом году большой плюс — обработки в Актогайском районе и районе Теренколь".
Природоохранные попуски в регионе в прошлом году были 14 апреля, в 2023 году ожидаются 7-10 апреля.
Напомним, ежегодно с мая павлодарцы изнывают от нашествия гнуса, на борьбу с которым выделяют многомиллионные средства. В этом году на борьбу с гнусом в Павлодарской области в общей сложности выделят полмиллиарда тенге.
Глава региона Асаин Байханов поручил подчинённым, вне зависимости от попусков из водохранилищ на Иртыше, начать обработку дачных водоёмов и подвалов павлодарских многоэтажек уже во второй декаде апреля.
"Предупредил руководителей областных управлений, научную группу и подрядчиков, что если они подведут жителей области в нынешнем сезоне, я сам из них "всю кровь выпью", — заявил ранее Байханов.
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