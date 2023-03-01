"Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом

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Аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл рабочее совещание, на котором дал поручения подчинённым своевременно провести потравку гнуса в регионе. Об этом он сообщил в своём Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Горький опыт: если власти заранее, ещё до весны, "не чешутся" с подготовкой к дезинсекции, чесаться потом от укусов мошек и комаров всё лето приходится павлодарцам. Провёл сегодня рабочее совещание по предстоящей борьбе с гнусом. План обработки готов, бюджет увеличен, все уроки предыдущего года учтены, авиация привлечена. Поручил, вне зависимости от попусков из водохранилищ на Иртыше, начать обработку дачных водоёмов и подвалов павлодарских многоэтажек уже во второй декаде апреля.

Предупредил руководителей областных управлений, научную группу и подрядчиков, что если они подведут жителей области в нынешнем сезоне, я сам из них "всю кровь выпью"", — написал он.

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Напомним, ежегодно с мая павлодарцы изнывают от нашествия гнуса, на борьбу с которым выделяют многомиллионные средства. Горожан возмущает информация о том, что акимат Павлодарской области разыгрывает дорогостоящие тендеры на травлю комаров и мошек, но результата нет. От кровососущей напасти страдают не только люди, но и скот.