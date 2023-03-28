Полмиллиарда тенге выделят на борьбу с комарами в Павлодарской области

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Для уничтожения личинок комаров и мошек в Павлодарскую область в пойме Иртыша и его притоках уже завезли необходимый объём биопрепарата. Стоит отметить, на важность своевременной подготовки к борьбе с гнусом в регионе ранее указывал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отмечал, что не стоит откладывать проблему до весны, а вместо этого искать новые подходы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По информации управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, на сегодняшний день для обработки поймы Иртыша на склад в Павлодар завезли 102 тонны биопрепарата "Бактицид". Именно этого объёма, по словам специалистов, хватит для того, чтобы безболезненно пройти первый этап развития личинок комаров и мошек.

"Данный препарат используются для обработок поймы Иртыша, а также непосредственно самого русла. В текущем году у нас была усиленная работа. В первую очередь была дополнительно включена авиаобработка районов Актогай и Теренколь, также дополнительно охвачена авиацией сельская зона города Аксу, а именно поймы города Аксу на 11 тысяч гектаров. Итого в общем по области увеличено будет до 71,5 тысяч гектаров авиационные обработки. Также будут продолжены работы по речной обработке, это баржевыми и лодочными способами, сброс препаратов непосредственно в саму реку Иртыш после её вхождения в русло. Для этого будут использовать 4 баржи и 4 мотолодки, которые буду проходить не только по Иртышу, но и по его протокам. Данная работа будет проводиться в два тура, по 8 определенным турам, которые были рекомендованы ранее научной группой. Также будет проводится обязательно, как мера поддержки, барьерная обработка береговой линии населенных пунктов по недопущению залёта уже окрыленной формы гнуса на территорию населенных пунктов", - рассказал руководитель отдела управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Мирас Жумадилов.

Препарат доставляют в Павлодарскую область в сухом виде, а после под наблюдением научной группы разводят до жидкого состояния. Стоит отметить, подобную практику ввели лишь пару лет назад. Ранее завозили биопрепарат сразу в жидком виде. Кстати, по информации чиновников, в этом году по рекомендации научной группы рекомендовано увеличить концентрацию "отравы" с 10 процентов до 30 процентов.

"По рекомендациям научной группы уже проводится наблюдение за развитием мошек и комаров на территории поймы Иртыша. Однако в связи с погодными условиями, непосредственного прохождения попусковой волны, обработки будут проводиться уже к концу апреля, началу мая. В этом году мы ожидаем немного иные климатические условия по сравнению с прошлым годом. Ожидаются уже сейчас плюсовые температуры, в связи с чем обработки будут ожидаться на неделю раньше, чем в прошлом году, но все зависит опять же от погодных условий, которые нам позволят уже начать работы", - рассказал Мирас Жумадилов.

Между тем, в Павлодарской области с подрядчиком, который занимается обработкой поймы Иртыша, договор заключают на три года. Сумма на весь срок - более полутора миллиарда тенге.

"Дезинсекционные работы производятся в рамках трёхгодичного договора. На сегодняшний день подрядная организация по пойме реки Иртыш, в этом году у нее финальный третий год. Оплата производится по факту исполнения работ, т. е. по достижению 90-процентной эффективности результата. Сумма на этот год 528,6 миллионов тенге", - добавил Мирас Жумадилов.

В управлении недропользования добавили, что помимо областного подрядчика, договора заключают отдельно в городах и районах для обработки внутри населенных пунктов. К примеру, в Павлодаре это парки, скверы, дачный массив, внутриквартальные территории. В этом случае ведётся в основном барьерная обработка с окрыленной формой гнуса, а не с личинками.