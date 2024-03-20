Большие цифры – глава МВД о нарушениях самокатчиками ПДД

Соблюдают ли водители электросамокатов новые правила ПДД? На этот вопрос в кулуарах Мажилиса ответил министр внутренних дел Ержан Саденов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Напомним, 30 августа прошлого года вступили в силу новые правила для водителей электросамокатов. За нарушение этих правил самокатчиков начали штрафовать.

"За непринятие мер в отношении самокатчиков, конечно, мы будем привлекать и спрашивать у наших сотрудников. По мопедам тоже самое, должны быть водительские удостоверения, каски. Мы будем работать. Зимой они не ездили, сейчас уже весна, активизируем работу", - сказал Саденов.

Министра попросили озвучить статистику по нарушениям данных правил.