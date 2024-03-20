Большие цифры – глава МВД о нарушениях самокатчиками ПДД
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
39Фото: pikabu.ru
Соблюдают ли водители электросамокатов новые правила ПДД? На этот вопрос в кулуарах Мажилиса ответил министр внутренних дел Ержан Саденов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Напомним, 30 августа прошлого года вступили в силу новые правила для водителей электросамокатов. За нарушение этих правил самокатчиков начали штрафовать.
"За непринятие мер в отношении самокатчиков, конечно, мы будем привлекать и спрашивать у наших сотрудников. По мопедам тоже самое, должны быть водительские удостоверения, каски. Мы будем работать. Зимой они не ездили, сейчас уже весна, активизируем работу", - сказал Саденов.
Министра попросили озвучить статистику по нарушениям данных правил.
"Это большие цифры. Мы предоставим вам статистику", - сказал он.
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