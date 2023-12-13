Больше двухсот аварийных домов снесут в Астане: где узнать список опасных зданий?

До конца года в столице расселят ещё два дома по программе реновации. Об этом рассказали в управлении жилья и жилищной инспекции. Таким образом, вторая половина из запланированных в этом году жилых многоэтажек, будет готова для сноса, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В том числе трехэтажный дом 1958 года постройки, по адресу Есенберлина, 6. Как и многие здания той поры - он кирпичный. В 60-х их массово возводили по всей стране. И зачастую, постройки играли значительную роль в развитии населенных пунктов. Сложно представить, но иметь такую квартиру раньше было весьма престижно. До появления первых массовых серий хрущевок в Казахстане оставалось несколько лет.

Сегодня внешний вид здания оставляет желать лучшего. Облицовка в некоторых местах отвалилась, обнажив кирпичную кладку. Да и внутри не все хорошо. В порядок приведен только один подъезд, силами самих жильцов. Кстати, часть из них никуда уезжать не хочет.

"Дом прекрасный, так сейчас уже не строят. Но, к сожалению, из-за того, что не стоит на красной линии, как эти дома, - указывает в сторону местный житель Серик Хаметов, - он пришел в такое уныние. Я предлагал своим товарищам, которые здесь живут сделать ремонт, взять кредит. Но у нас не получилось. Теперь нам всем дали уведомления, что дом будет сноситься. С 15 декабря нам вручат ключи от новых квартир".

Однако остаться не получится. Аварийность здания определяется после технического обследования. Если физический износ превышает 61%, он признается непригодным для жилья. А у трехэтажки на Есенберлина целых 64%.

Прошло уже десять лет с момента, как первые ветхие здания в Астане начали готовить к ликвидации. Тогда, в 2013-м, в городе насчитали 228 таких, с количеством жильцов в районе 3500 семей. Одним из самых запоминающихся примеров стал дом по улице Янушкевича, из силикатного кирпича. Бывшее общежитие превратилось в рассадник антисанитарии. Людям приходилось жить в нечеловеческих условиях. Не было даже душа и отдельных уборных. Если захотел помыться, приходилось идти к родственникам или в баню. Пятиэтажку снесли два года назад.

"Перечень объектов, подлежащих реновации определяют акиматы районов по результатам визуального осмотра жилых домов, требующих технического обследования на предмет физического износа строительных конструкций жилого фонда, - сообщили в столичном управлении. - На сегодняшний день аварийными признаны 206 жилых домов".

Список всех, кто должен быть готов к переезду до 2029 года, в открытом доступе можно найти на официальном сайте госоргана. Так, в 2024-м под снос пойдут 33 дома. В 25-м - еще 22. И так далее, в идеале, до тех пор, пока в столице не останется ни одного опасного для жизни человека здания. Однако насколько это реально, не знает никто. Целые районы, построенные еще до обретения независимости, продолжают ветшать. Не только в силу возраста, но и из-за целого ряда других факторов, вроде сурового климата. И процесс этот не остановить.