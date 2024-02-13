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Больше 30 утечек газа выявили после землетрясения на юге Казахстана

Сегодня, 03:29
АВТОР
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ktga.kz Сегодня, 03:29
Сегодня, 03:29
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Фото: ktga.kz

С 29 января по 12 февраля в южных регионах Казахстана обнаружены 34 утечки газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

Для своевременного выявления и устранения утечек газа на газопроводах после землетрясения в Алматы, Шымкенте, а также Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областях запустили передвижные мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам"

"Благодаря слаженной работе сотрудников АО "КазТрансГаз Аймак" и других коммунальных служб все утечки были устранены без возникновения чрезвычайных ситуаций. Любая утечка газа, если её вовремя не выявить  это потенциальная угроза взрыва. Работы по устранению утечек велись круглосуточно, без выходных",  рассказали в АО "КазТрансГаз Аймак".

7 февраля в Алматы специалисты выявили утечки газа в Медеуском районе. Временно от газоснабжения отключили 130 многоэтажных домов, там, где газ используют для приготовления пищи, а также 173 домов частного сектора и микрорайон "Музтау".

11 февраля специалисты обнаружили утечки газа в микрорайоне Казыгурт в Шымкенте. Также на время были отключены от газоснабжения 1 100 потребителей, два производственных предприятий и два объекта коммунально-бытового назначения. В компании пояснили, какие именно последствия могут возникнуть, если утечку газа не устранить.

"В случае неотключения газ, перемещаясь через грунт, посредством канализационных и водопроводных сетей поступил бы в дома через туалеты и умывальники, вышел бы наружу, накапливался бы в комнатах. В случае возникновения искры произошёл бы взрыв, который мог бы привести к большим человеческим жертвам",  отмечается в сообщении на сайте компании.

Работы по обследованию подземных и надземных газопроводов высокого и среднего давления с помощью тепловизоров и детекторов метана будут продолжены.

Специалисты призывают потребителей природного газа быть особенно осторожными и внимательными при пользовании газовыми приборами.

 "При появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите помещения. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварийную бригаду по номеру 104,  уточнили в компании.

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