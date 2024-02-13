Больше 30 утечек газа выявили после землетрясения на юге Казахстана
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С 29 января по 12 февраля в южных регионах Казахстана обнаружены 34 утечки газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".
Для своевременного выявления и устранения утечек газа на газопроводах после землетрясения в Алматы, Шымкенте, а также Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областях запустили передвижные мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам".
"Благодаря слаженной работе сотрудников АО "КазТрансГаз Аймак" и других коммунальных служб все утечки были устранены без возникновения чрезвычайных ситуаций. Любая утечка газа, если её вовремя не выявить — это потенциальная угроза взрыва. Работы по устранению утечек велись круглосуточно, без выходных", — рассказали в АО "КазТрансГаз Аймак".
7 февраля в Алматы специалисты выявили утечки газа в Медеуском районе. Временно от газоснабжения отключили 130 многоэтажных домов, там, где газ используют для приготовления пищи, а также 173 домов частного сектора и микрорайон "Музтау".
11 февраля специалисты обнаружили утечки газа в микрорайоне Казыгурт в Шымкенте. Также на время были отключены от газоснабжения 1 100 потребителей, два производственных предприятий и два объекта коммунально-бытового назначения. В компании пояснили, какие именно последствия могут возникнуть, если утечку газа не устранить.
"В случае неотключения газ, перемещаясь через грунт, посредством канализационных и водопроводных сетей поступил бы в дома через туалеты и умывальники, вышел бы наружу, накапливался бы в комнатах. В случае возникновения искры произошёл бы взрыв, который мог бы привести к большим человеческим жертвам", — отмечается в сообщении на сайте компании.
Работы по обследованию подземных и надземных газопроводов высокого и среднего давления с помощью тепловизоров и детекторов метана будут продолжены.
Специалисты призывают потребителей природного газа быть особенно осторожными и внимательными при пользовании газовыми приборами.
"При появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите помещения. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварийную бригаду по номеру 104″, — уточнили в компании.
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