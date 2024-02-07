Газ отключили в центре Алматы: выявлена утечка

Утечку газа выявили специалисты филиала АО "КазТрансГаз Аймак" в Алматы и отключили подачу голубого топлива в 130 многоэтажек и дома частного сектора, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены утечки газа по адресам улица Богенбай Батыра, 103 угол улицы Пушкина и в микрорайоне Музтау. В связи с этим, с вечера 7 февраля АО "КазТрансГаз Аймак" произведено отключение газоснабжения в квадрате улиц Курмангазы – Панфилова – Кайырбекова – Толе би в количестве 130 многоэтажных домов, где газ используют для приготовления пищи, и 18 домов частного сектора. Также отключение произведено в микрорайоне Музтау", - сообщили в компании.