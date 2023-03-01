Более тридцати интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане

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В социальных сетях распространилась информация о сервисе, который "помогает" быстро получить сертификаты на товары, передает BaigeNews.kz.

В этой связи Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщает следующее: "Сертификат соответствия либо декларация о соответствии подтверждают, что товар безопасен. А товар без сертификата может быть опасным для здоровья граждан".

"Выдают их аккредитованные органы по сертификации. Рекламировать такие "посреднические" услуги, не имея аккредитации, прямо запрещено Законом "О рекламе". Поэтому комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК на постоянной основе проводит мониторинг наличия таких сайтов и направляет информацию в министерство информации и общественного развития для блокировки таких сайтов", - сообщил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Такие сайты обычно рекламируют "сертификаты", которые регистрируются в одной из соседних стран-участниц ЕАЭС. К слову, с августа 2022 года сотрудники Комитета нашли 40 таких сайтов и 33 из них уже заблокировали, некоторые - в процессе.

В ведомстве попросили всех неравнодушных обращаться при наличии таких "помощников" в интернете в адрес Комитета.