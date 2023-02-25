Более пяти тысяч детей в области Жетысу учатся в приспособленных школах

Фото: sputnik.kz

В области Жетысу не хватает качественных ученических мест. На это, посетив регион с рабочей поездкой, обратил внимание премьер-министр страны Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В области более пяти тысяч детей обучаются в 69 приспособленных школах, еще одна — аварийная и 26 — саманные. Алихан Смаилов отметил, что реализация нацпроекта "Комфортная школа" позволит решить проблему дефицита качественных ученических мест.

В частности, до 2026 года в регионе планируется открыть 10 новых оборудованных школ. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55 миллиардов тенге.

Фото: primeminister.kz

"Наряду с этим в Министерстве финансов есть созданный за счет средств коррупционеров внебюджетный фонд. Его средства также будут направлены на строительство школ", — добавил Премьер-Министр.

Говоря о положении дел в здравоохранении, глава Правительства указал на то, что 59 медицинских объектов в области расположены в арендованных и приспособленных помещениях.

"В рамках Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в течение двух лет эти объекты будут приведены в соответствие с нормативами. Для этого акимату надо оперативно обеспечить выделение земельных участков и подведение инженерных коммуникаций", — подчеркнул он.

Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность решения вопроса дефицита медработников в сельской местности путем соцподдержки кадров, прибывающих из городов, особенно молодежи. Здесь, по его словам, нужно максимально использовать инструменты программы "С дипломом – в село".