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Более девяти тысяч акушерок ежегодно помогают 500 тысячам будущих мам в Казахстане

5 Мая, 22:29
АВТОР
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pixabay.com 5 Мая, 22:29
5 Мая, 22:29
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Фото: pixabay.com

5 мая в Казахстане отмечается Международный день акушерок, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, более 9 тысяч акушерок ежегодно оказывают квалифицированную медицинскую помощь около 500 тысячам будущих мам, обеспечивая нормальное течение беременности, а также безопасные условия для родов и послеродового периода.

"В Казахстане охват дородовым наблюдением беременных медицинским персоналом составляет впечатляющие 99%.Ежегодно в нашей стране рождаются более 400 тысяч детей, что свидетельствует о высоком уровне рождаемости и доверии матерей к системе здравоохранения. Поздравляем акушерок с профессиональным праздником! Спасибо вам за вашу преданность делу и непрерывный вклад в сохранение здоровья матерей и детей!",— говорится в сообщении Минздрава РК.

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