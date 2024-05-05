Более девяти тысяч акушерок ежегодно помогают 500 тысячам будущих мам в Казахстане
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5 мая в Казахстане отмечается Международный день акушерок, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, более 9 тысяч акушерок ежегодно оказывают квалифицированную медицинскую помощь около 500 тысячам будущих мам, обеспечивая нормальное течение беременности, а также безопасные условия для родов и послеродового периода.
"В Казахстане охват дородовым наблюдением беременных медицинским персоналом составляет впечатляющие 99%.Ежегодно в нашей стране рождаются более 400 тысяч детей, что свидетельствует о высоком уровне рождаемости и доверии матерей к системе здравоохранения. Поздравляем акушерок с профессиональным праздником! Спасибо вам за вашу преданность делу и непрерывный вклад в сохранение здоровья матерей и детей!",— говорится в сообщении Минздрава РК.
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