Более девяти тысяч акушерок ежегодно помогают 500 тысячам будущих мам в Казахстане

5 мая в Казахстане отмечается Международный день акушерок, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, более 9 тысяч акушерок ежегодно оказывают квалифицированную медицинскую помощь около 500 тысячам будущих мам, обеспечивая нормальное течение беременности, а также безопасные условия для родов и послеродового периода.