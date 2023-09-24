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Более четырёх тысяч краснокнижных птиц выпустили на волю в Кызылординской области

Сегодня, 10:52
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: pixabay.com

Больше 4 тысяч краснокнижных дроф выпустили в дикую природу в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Пернатых, численность которых стремительно сокращается в стране, привезли из Туркестанской области. Там открыли специальный питомник, где выводят этих редких птиц. Их выращивают до годовалого возраста и отпускают в места постоянного обитания. Численность дроф в Кызылординской области пополняют уже 5 лет. 

"Подобные меры позволят сохранить популяцию этих птиц на территории Южного Казахстана и в Кызылординской области. Перед тем, как отпустить пернатых, их окольцевали, а также провели подготовку к жизни на воле", — рассказал главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кенжегазы Нурылдаев.

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