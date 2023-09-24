Более четырёх тысяч краснокнижных птиц выпустили на волю в Кызылординской области

Больше 4 тысяч краснокнижных дроф выпустили в дикую природу в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Пернатых, численность которых стремительно сокращается в стране, привезли из Туркестанской области. Там открыли специальный питомник, где выводят этих редких птиц. Их выращивают до годовалого возраста и отпускают в места постоянного обитания. Численность дроф в Кызылординской области пополняют уже 5 лет.