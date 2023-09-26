Более 90% услуг в секторе IT приходится на Астану и Алматы

Более чем на треть увеличился объем услуг в сфере IT в Казахстане за год. В то же время 90% всех услуг в секторе приходится лишь на Астану и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным аналитиков, реальный рост объёма услуг в секторе составил 37,2%.

По итогам первого полугодия текущего года объём услуг, оказанных в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и других сопутствующих услуг в секторе с учётом ненаблюдаемого сектора экономики составил 476,8 млрд тг — сразу на 56,4% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"90,4% всех услуг в секторе по стране пришлось лишь на ключевые мегаполисы — Алматы и Астану. В Алматы показатель составил 215,4 млрд тг — на 28,2% больше в деньгах, чем годом ранее. В столице объём услуг, оказанных в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и других сопутствующих услуг достиг 212,1 млрд тг, против 108,5 млрд тг год назад, рост — почти в 2 раза", - пишет издание.

На третьем месте с огромным отрывом от мегаполисов оказалась Западно-Казахстанская область: 7,1 млрд тг, против всего 1,6 млрд тг годом ранее.

При этом, наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Туркестанской и Жетысуской областях.

В структуре услуг в секторе наибольший объём пришёлся непосредственно на разработку программного обеспечения: 278,8 млрд тг, годовой рост — в 2,2 раза.