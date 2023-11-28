Более 770 тысяч детей получили прививки от кори в 2023 году - Гиният

До конца года подлежит вакцинации более 100 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"С целью стабилизации ситуации по кори дополнительной массовой иммунизацией от кори охвачено 94 тысячи ребенка, наверстывающей вакцинацией охвачено 63,2 тыс. ранее непривитых детей до 18 лет, что составляет 50% от подлежащего контингента, экстренную вакцину в очагах инфекции получили более 15,4 тыс. человек", - сообщила Ажар Гиният.

Она отметила, что плановой иммунизацией в стране охвачено более 600 тыс детей, что составляет 84% от подлежащих детей в возрасте 1 года и 6 лет, что соответствует рекомендации ВОЗ. До конца года подлежит вакцинации более 100 тыс. детей данных возрастных групп.

Итого с учетом принятых решений о дополнительной иммунизации в текущем году привито более 770 тыс. детей.

Министр обозначила важность и эффективность дополнительной иммунизации во время предыдущих вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах, что при условии высокого охвата может позволить значительно снизить заболеваемость уже к концу года.

По вопросу обеспеченности вакцинами, министр сообщила, что дополнительно закуплено 1,5 млн. доз вакцины против кори, из них поступило 500 тыс. доз, в декабре ожидается поставка 1 млн. доз. В этой связи, активность населения и выбор в пользу вакцинации позволит обеспечить защиту здоровья наших детей.

По информации главы Минздрав, с начала года в республике зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори.