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Более 70% автобусного парка в Казахстане - старше 10 лет
Автобусы стали менее доступными для населения.
В целом, по дорогам страны ездит чуть больше 82 тысяч автобусов, что на 15,5% меньше, чем 10 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу "Атамекен". Стоит также отметить, что из имеющегося автопарка на сегодняшний день более 70% автобусов старше десяти лет. Снижение количества автобусов и рост населения за последние 10 лет не могли не повлиять на доступность автобусов для населения.
Так, если в 2012 году индекс численности людей на один автобус составлял 173 человека, то в 2021 году этот показатель вырос до 231 человека, тем самым доказывая, что данный вид транспорта стал менее доступным для населения.
В региональном разрезе "лидерами" по данному показателю стали:
- Туркестанская область (615 человек на 1 автобус);
- г. Шымкент (395 человек на 1 автобус);
- Алматинская область (395 человек на 1 автобус).
Наилучшие показатели - в Атырауской (120 человек на 1 автобус) и Костанайской области (122 человек на 1 автобус).
Графика аналитической службы "Атамекен"
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