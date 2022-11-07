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otyrar.kz Сегодня, 14:45
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Фото: otyrar.kz

Более 70% автобусного парка в Казахстане - старше 10 лет

Автобусы стали менее доступными для населения.

В целом, по дорогам страны ездит чуть больше 82 тысяч автобусов, что на 15,5% меньше, чем 10 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу "Атамекен". Стоит также отметить, что из имеющегося автопарка на сегодняшний день более 70% автобусов старше десяти лет. Снижение количества автобусов и рост населения за последние 10 лет не могли не повлиять на доступность автобусов для населения. 

Так, если в 2012 году индекс численности людей на один автобус составлял 173 человека, то в 2021 году этот показатель вырос до 231 человека, тем самым доказывая, что данный вид транспорта стал менее доступным для населения. 

В региональном разрезе "лидерами" по данному показателю стали:
- Туркестанская область (615 человек на 1 автобус);
- г. Шымкент (395 человек на 1 автобус);
- Алматинская область (395 человек на 1 автобус).

Наилучшие показатели - в Атырауской (120 человек на 1 автобус) и Костанайской области (122 человек на 1 автобус).

Графика аналитической службы "Атамекен"

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#общественный транспорт #автобусы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:45
360
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