Более 60 интернет-магазинов по продаже наркотиков заблокировала полиция Акмолинской области
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Более 60 онлайн-наркомагазинов заблокировали акмолинские полицейские, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Наряду с выявлением преступлений, ликвидацией каналов поставок, нарколабораторий и задержания закладчиков, одной из задач оперативников является постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления сайтов, блогов и форумов, содержащих информацию о распространении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Принятые меры позволили выявить и заблокировать 66 подобных сайтов.
Без внимания полицейских не остается и “стеновая” реклама. Надписи на фасадах зданий, заборах, автобусных остановках с указанием адресов интернет-ресурсов, по которым осуществляется сбыт новых психоактивных веществ, не только проверяется оперативниками, но и принимаются меры по их ликвидации.
Очередной рейд по уничтожению таких надписей прошел в Кокшетау в рамках ОПМ “Правопорядок”. Полицейские совместно с волонтерами, а также участковые инспекторы на закрепленных участках, уничтожили свыше 150 надписей, содержащих рекламу наркотиков.
Полиция напоминает, что за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы сроком от трех до шести лет.
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