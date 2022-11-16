Более 500 предприятий приняли участие в Дне работодателя в Акмолинской области

Фото: Управления образования Акмолинской области

В 32 колледжах Акмолинской области прошёл День работодателя. В мероприятии приняли участие около 500 предприятий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Акмолинской области работают 32 колледжа, где учатся около 21 тысячи студентов. Причем 17 тысяч из них или 80 процентов – бесплатно. Напомним, в рамках Национального проекта "Качественное образование. Образованная нация" стоит задача – к 2025 году обеспечить стопроцентный охват выпускников 9 классов бесплатным ТиПО по самым востребованным специальностям для региона.

Фото управления образования Акмолинской области

Акмолинская область имеет огромный аграрно-индустриальный потенциал, и подготовка кадров здесь – вопрос стратегический. Тем более, что рынок труда сегодня динамично меняется и требует от молодых людей всё новых знаний и навыков. Поэтому сегодня как никогда важно наладить прямой диалог колледжей с работодателями.

День работодателя прошёл во всех 32 колледжах области, участие приняли почти 500 работодателей. Это шефствующие предприятия, участники дуального обучения, целевой подготовки кадров, а также представители акиматов и маслихатов. В рамках встречи проведены экскурсии по мастерским, центрам компетенций по проекту "Жас Маман", организованы выставки, ярмарки вакансий, тренинги наставников, мастер-классы, диалоговые площадки.

Подписан ряд меморандумов и соглашений; выработаны дальнейшие формы эффективного сотрудничества колледжей и работодателей по повышению качества подготовки кадров.

Приоритетное направление сотрудничества колледжей и работодателей – совместная разработка образовательных программ на основе требований ГОСО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills в рамках академической самостоятельности. Это позволяет определить содержание программ и сроки обучения.

"Так, к началу 2022-2023 учебного года в колледжах области совместно с работодателями внедрены 280 образовательных программ. Эта работа будет проводиться ежегодно через Индустриальные советы, работающие во всех колледжах. В них, к слову, 440 работодателей. Теперь они могут определять трудовые функции, знания, умения, компетенции и результаты обучения которыми должен обладать их будущий работник", – отметил заместитель руководителя образования Акмолинской области Валерий Гамазов.

Эффективной по-прежнему остаётся дуальная форма обучения, ею на сегодня охвачено 4,5 тысячи студентов в 28 колледжах. Это 25 процентов.

"Впервые в этом году 886 студентов приняты в колледжи области в рамках целевого государственного образовательного заказа, то есть по заявкам местных компаний. Эта инициатива позволила ещё при поступлении закрепить за студентами рабочие места и базы проведения практики, а предприятия могут участвовать в процессе обучения, получив в итоге хорошо подготовленного специалиста", – подчеркнул спикер.

24 госколледжа заключили меморандумы и договора с предприятиями о шефстве, которыми предусмотрены активное участие их представителей в индустриальных советах, организация практики студентов и стажировки педагогов на базе предприятий, оснащение колледжей оборудованием. Все эти формы сотрудничества дают предприятиям возможность адаптировать выпускников к требованиям своей компании ещё на этапе обучения без переподготовки.

Фото управления образования Акмолинской области

В современном мире систему профтехобразования уже невозможно представить без международного движения WorldSkills. Сегодня работодатели входят в состав независимых экспертов WorldSkills, председательствуют на квалификационных экзаменах.