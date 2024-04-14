Более 50 человек отравились на свадьбе в Узбекистане

Более 50 человек, в том числе дети, отравились на свадьбе в Узбекистане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на издание gazeta.uz.

По информации Управления здравоохранения Бухарской области, в ночь на 13 апреля (между 22:00 и 3:00) в центральную больницу Бухарского района обратилось 16 человек, из них 4 детей с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.

В больницу были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы.

В феврале 2024 года в селе Бейнеу Мангистауской области произошло массовое отравление. Все пострадавшие накануне посещали кафе, которое специализируется на фаст-фуде.