Более 50 человек отравились на свадьбе в Узбекистане
Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28Сегодня, 06:28
135Фото: pexels.com / иллюстративное
Более 50 человек, в том числе дети, отравились на свадьбе в Узбекистане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на издание gazeta.uz.
По информации Управления здравоохранения Бухарской области, в ночь на 13 апреля (между 22:00 и 3:00) в центральную больницу Бухарского района обратилось 16 человек, из них 4 детей с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.
В больницу были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы.
В феврале 2024 года в селе Бейнеу Мангистауской области произошло массовое отравление. Все пострадавшие накануне посещали кафе, которое специализируется на фаст-фуде.
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