Более 400 тысяч младенцев родились в Казахстане в 2022 году

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В 2022 году в Казахстане отмечается значительное сокращение материнской смертности - более, чем в 3,2 раза, уровень младенческой смертности стал сопоставим с допандемийным уровнем, снизился на 6% в сравнении с 2021 годом. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"Данные показатели были достигнуты благодаря принятым комплексным мерам по ряду направлений. Так, был усилен охват дородовым наблюдением, который составил 99,2%, ранний охват беременных женщин до 12 недель повысился на 5% и составил 89,5%, охват пренатальным УЗИ скринингом увеличился на 5%, биохимическим скринингом на 10%, также был повышен охват детей до одного года проактивным наблюдением и скринингом до 81%", - говорится в сообщении.

Так, для оказания квалифицированной медпомощи беременным и новорожденным были организованы 18 Центров охраны плода, обучено более 150 УЗИ-специалистов по пренатальной диагностике.

Кроме того, в течение года c целью снижения заболеваемости и смертности матерей специалистами Министерства осуществлялся ежедневный мониторинг беременных, рожениц и родильниц, находящихся в критическом состоянии.

"В 2022 году совместно с профессорами и ведущими профильными специалистами научных и республиканских клиник с использованием ресурсов "Национального координационного центра экстренной медицины" было оказано 1391 медицинских услуг 910 женщинам с осложненным течением беременности и родов. Санитарной авиацией было выполнено 200 вылетов; прооперировано на месте 21 женщин, 180 пациентов в тяжелом состоянии транспортированы в областные и республиканские клиники", - рассказали в министерстве.

Таким образом в результате принятых мер 1237 или 96% женщин, находящихся в критическом состоянии, были спасены.

"На протяжении последних 5 лет в стране наблюдается рост рождаемости, достигший своего пика в 2021 году, когда родилось 446 тысяч детей, в 2022 году на свет появилось 412 тысяч младенцев. С развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%. В среднем ежегодно 1500 новорожденных с врожденными пороками получают оперативное лечение. В оказании медицинской помощи детскому населению страны задействованы 3 232 врача педиатра, 773 неонатолога и 1 395 детских анестезиологов-реаниматологов", - отметили в пресс-службе.

К слову, Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения.

"В 2022 году проведено более 1800 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца, из них 75% проведены детям до года жизни. С привлечением зарубежных специалистов из Германии и Турции в рамках мастер-класс прооперировано 24 ребенка со сложными пороками. В наиболее тяжелых случаях, для спасения жизни детей, в Казахстане реализованы телемедицинские технологии и медицинская авиация. Выполнено 497 вылетов санавиации из них 271 вылет к новорожденным, оказана медицинская помощь 1072 детям", - сказано в сообщении.

Напомним, что в соответствии с поручением Главы государства будет утверждена Концепция по охране материнства и детства в Республике Казахстан.

В ближайших планах Министерства здравоохранения внедрение нового Стандарта организации оказания неонатальной помощи и актуализация клинических протоколов диагностики и лечения по родовспоможению и детству. Также Министерством рассмотрен вопрос строительства 11 современных перинатальных центров, в этой связи будет начата работа по разработке проектно-сметной документации.

Кроме того, в настоящее время идет работа над созданием 5 межрегиональных центров детской кардиохирургии на базе функционирующих клиник, что позволит повысить доступность кардиохирургических операций детям.

Стоит отметить, планируется открытие 13 центров раннего вмешательства, 17 районных и 6 областных реабилитационных центров для детей.