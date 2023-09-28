Более 30 тысяч долларов отдала мошенникам пенсионерка в Алматы

Пенсионерка из Алматы попалась на удочку мошенников и отдала курьерам 25 тысяч долларов и пять тысяч евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Тех, кому женщина отдала деньги, удалось задержать.

"Злоумышленники позвонили женщине, представились сотрудниками полиции и сообщили, что её дочь попала в ДТП. Для возмещения материального ущерба пострадавшим они потребовали крупную сумму денег. Первой на встречу с пенсионеркой под видом курьера пришла гражданка Д., 1988 года рождения. Ей бабушка передала часть затребованной суммы. Спустя некоторое время к пенсионерке приехал другой курьер – гражданин М., 2000 года рождения. Он получил у женщины три тысячи долларов, пять тысяч евро", - сообщил замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

В ходе досмотра у молодого человека найдены порядка 3,5 миллиона тенге, которые он забрал из дома другой пенсионерки, ставшей жертвой аналогичного мошенничества.

"За курьерские услуги фигурант планировал заработать солидное вознаграждение. Оба фигуранта задержаны и взяты под стражу", – уточнили в ДП.

По словам задержанных, связь с “работодателем” они поддерживают через Интернет.