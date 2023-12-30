В аэропорту Астаны задерживаются более 30 рейсов

В аэропорту Астаны задерживаются 12 рейсов на вылет, 19 рейсов на прилёт по причине неблагоприятных метеоусловий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Это следующие авиарейсы:

- IQ437 Qazaq Air Астана - Петропавловск

- КС7351 FlyArystan Астана - Семей

- DV1734 SCAT Астана - Алматы

- DV741 SCAT Астана - Актау

- DV704 SCAT Астана - Алматы

- IQ351 Qazaq Air Астана - Алматы

- DV714 SCAT Астана - Алматы

- DV736 SCAТ Астана- Шымкент

- КС7377 FlyArystan Астана - Актау

- DV813 SCAT Астана - Москва

- IQ369 Qazaq Air Астана - Туркестан

- КС992 Air Astana Астана - Алматы

- DV 735 SCAT Шымкент - Астана

- DV 1756 SCAT Тараз - Астана

- IQ 426 Qazaq Air Кызылорда - Астана

- КС855 Air Astana Алматы - Астана

- DV 722 SCAT Актобе - Астана

- DV 786 SCAT Усть-Каменогорск - Астана

- КС7055 FlyArystan Алматы - Астана

- DV 743 SCAT Алматы - Астана

- КС7318 FlyArystan Кызылорда - Астана

- КС 991 Air Astana Алматы - Астана

- IQ 428 Qazaq Air Шымкент - Астана

- КС7352 FlyArystan Семей - Астана

- DV 713 SCAT Алматы - Астана

- КС208 Air Astana Дубай - Астана

- КС7906 FlyArystan Кутаиси - Астана

- IQ 354 Qazaq Air Алматы - Астана

- IQ 3700 Qazaq Air Туркестан - Астана

- IQ 352 Qazaq Air Алматы - Астана

- DV 8140 SCAT Москва - Астана

"Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полётов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке следующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний", - отмечается в сообщении.

В случае задержки рейса по вине авиакомпании пассажирам предоставляются услуги (прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице), предусмотренные законодательством РК, в зависимости от длительности задержки.

С 29 по 31 декабря в Астане ожидаются обильный снегопад, усиление ветра и метель. Из-за непогоды 16 автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области. Есть погибший.