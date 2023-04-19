Более 250 тысяч тонн удобрений получат казахстанские фермеры для посевной

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Ход посевной кампании обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным кабмина, на проведение весенне-полевых работ аграриям отгружено 257 тысяч тонн удобрений, в том числе 144 тысячи тонн продукции отечественных предприятий по производству удобрений.

Об обеспеченности фермеров минеральными удобрениями доложил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. По его словам, сейчас на складах имеются запасы в объёме 88 тысяч тонн. В целом же в текущей посевной планируется использовать порядка 704 тысяч тонн удобрений, в том числе 63 процента казахстанского производства.

На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 миллиарда тенге. Для защиты посевов от вредных организмов и сорняков в рамках субсидирования выделено 32,6 миллиарда тенге, добавил вице-министр.

Также рассмотрен вопрос отгрузки ГСМ регионам. Объём выделенного льготного дизтоплива на проведение весенне-полевой кампании увеличен и достиг 419 тысяч тонн, это на 19 тысяч тонн больше уровня прошлого года. С учётом расходов операторов, по республике средняя стоимость солярки для сельхозтоваропроизводителей составляет 204 тенге за литр, что с учётом повышения предельных цен на дизтопливо на 30 процентов дешевле рыночной стоимости. Регионы уже получили 47 процентов от предусмотренного объёма горючего.

Что касается финансирования посевной кампании, по программе "Кен-дала" предусмотрено 140 миллиарда тенге, которыми планируется охватить не менее 3200 фермеров, обеспечить посев и сбор урожая на площади порядка двух миллионов гектаров. На данный момент поступили 4169 заявок на 150,8 миллиарда тенге. Продолжится программа форвардного закупа продукции, на которую предусмотрено 20 миллиардов тенге. Ещё 35 миллиардов тенге Продкорпорация направит на предоставление товарного кредита крупным сельхозтоваропроизводителям для реализации и последующего финансирования весенне-полевых работ.

Отметим, что с начала весенне-полевых работ в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 832,9 тысячи гектаров, по большей части это зерновые, кормовые и масличные культуры. В целом по всей стране планируется засеять 23,4 миллиона гектаров земли. В этом году увеличатся посевные площади зерновых, кормовых, овощных и бахчевых культур, а также сахарной свеклы. Массовая посевная кампания начнётся во второй декаде мая.

Для оперативного решения всех проблемных вопросов при министерстве сельского хозяйства работает Оперативный штаб с привлечением всех заинтересованных госорганов и организаций, а также заместителей акимов областей и городов.