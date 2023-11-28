Более 19 тысяч жалоб на автомобильные дороги поступило в госорганы - Смаилов

Необходимо активизировать реализацию проектов в сфере строительства автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры и сервиса, сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос обеспечения качества дорожного строительства является приоритетным, заявил глава кабмина.

"Мы регулярно слышим от населения критику в отношении плохого состояния дорог. Особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт", - сказал Алихан Смаилов.

Только за текущий год, по его словам, поступило в госорганы свыше 19 тыс. официальных обращений и жалоб на автомобильные дороги.

"Например, жители Костанайской области написали коллективное обращение по поводу разрушенной дороги от станции Узунколь до села Троебратское. Более того, данная дорога связывает регион с соседней Северо-Казахстанской областью и является транзитной в Россию. Некачественную дорогу без щебня построили в этом году между станцией Джурун и поселком Оркаш в Актюбинской области. Жители Тараза требуют завершить ремонт дороги в микрорайоне Карасу, который длится уже более года. Таких примеров множество во всех регионах", - отметил он.

Как отметил глава правительства, до конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тыс. км дорог. До 2030 года будут модернизированы все международные автомобильные коридоры.