Более 16 млн тенге присвоило руководство ДЮСШ в Жамбылской области

Руководство ДЮСШ №16 в Жамбылской области осудили за хищение бюджетных денег, выделенных для развития спорта среди молодежи. Приговор вынесен в отношении семи лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"Установлено, что должностные лица произвели вывод бюджетных средств путем оплаты за не поставленный товар и не оказанные услуги. Так, 29.02.2020 года ДЮСШ произвела оплату в сумму 2 млн.тг. поставщику за услугу по изготовлению спортивных макетов и металлических конструкции, однако последним указанные виды работы не оказаны, бюджетные средства обналичены по просьбе должностных лиц ДЮСШ №16, при этом за свои услуги пособник получал 10% от общей суммы", - сообщили в прокуратуре.

В результате преступных действий ущерб государству составил свыше 16 млн тенге.

Приговором суда Меркенского района директор ДЮСШ и его предшественник, главный бухгалтер осуждены к лишению свободы от 3,5 года до 7 лет с пожизненным лишением права заниматься определенной должностью на государственной службе и 4 пособника осуждены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься определенной должностью сроком на 10 лет.

По уголовному делу возмещен ущерб на сумму 6,7 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.