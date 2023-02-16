Более 1500 случаев интернет-мошенничества выявили в Казахстане с начала года

Фото: ru.freepik.com

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Туркестанской области раскрыт ряд интернет-мошенничеств, совершенных жителями южного региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, житель города Шымкент, превратив интернет-мошеничество в источник постоянного дохода, под предлогом заказа перевозки пассажиров через приложение “InDriver” путем обмана получал персональные данные водителей – удостоверения личности, фотографии для верификации, а также реквизиты банковских счетов.

Затем задержанный оформлял на потерпевших займы в микрокредитных организациях. В настоящее время даказана его причастность к девяти таким фактам.

Полицейскими области задержан еще один мошенник, который, представляясь сотрудником спутникового телевидения, также получал персональные данные граждан и оформлял займы в микрокредитных организациях. Он причастен более чем к 30 таким фактам.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление их причастности к другим преступлениям.

Повсеместное внедрение информационных технологий во все аспекты нашей жизни повлияло на рост киберпреступности, особенно интернет-мошенничеств. С начала года уже зарегистрировано 1500 таких преступлений.

Для противодействия таким преступлениям МВД принимается ряд мер. Усилено взаимодействие с заинтересованными государственными органами и частным сектором. По инициативе МВД ужесточены процедуры оформления онлайн-кредитов посредством биометрии и электронно-цифровой подписи.

Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов, в том числе по оперативному взаимодействию с полицией.

Для пресечения интернет-мошенничеств, совершаемых с подменных номеров, проведен ряд встреч с представителями МЦРИАП и компаниями сотовой связи.

В рамках данной работы операторами связи проведены технические работы по интеграции антифрод-систем, которая позволяет определять и блокировать подменные номера на этапе поступления звонка казахстанскому абоненту.

В феврале на территории Казахстана проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Anti-Fraud”, направленное на повышение эффективности мер по борьбе с киберпреступностью.

За период операции по “горячим следам” раскрыто более 150 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, из которых более 130 интернет-мошенниченств. Также раскрыто около 300 ранее совершенных преступлений.

Особое внимание уделяется выявлению и задержанию организаторов и соучастников интернет-мошенничеств. Так, в прошлом году полицией в ряде городов страны пресечена преступная деятельность шести групп, занимавшихся обналом похищенных у граждан денег (дропы).

Они занимались поиском и оформлением банковских карт, а также переводами денег организаторам мошеннических схем. Установлены факты, когда граждане оформляли и продавали банковские карты, которые в последующем использовались для обналичивания похищенных денег.

Кроме того, во взаимодействии с украинскими коллегами в декабре в Днепропетровской области Украины ликвидирован Call-центр, с которого осуществлялся обзвон казахстанцев от имени банковских работников. Задержаны 32 гражданина Украины.

Конечно, преступники будут искать новые пути для обхода защитных мер и обмана граждан. Поэтому данная работа полицейскими будет проводиться и в дальнейшем.

На сегодняшний день самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан. В этой связи полиция продолжает обширную работу по информированию населения о мерах предосторожности.

МВД предупреждает: