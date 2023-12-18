Более 150 застрявших в непогоду на трассе авто сопроводили атырауские полицейские

За ночь полицейским Атырауской области пришлось сопроводить более 150 автомобилей застрявших на трассе в непогоду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"17 декабря на территории области введено ограничение движения всех видов транспортных средств на трассе Кульсары-Бейнеу, Атырау-Индер в связи с гололедом и обильного снегопада. Сотрудниками роты патрульной полиции в ночное время суток ведется работа по сопровождению авто. В направлении Бейнеуского района сопровождено около 105 автомобилей, а также в населенные пункты на территории Индерского района сопровождено более 150 автомобилей", — сообщили в полиции.

В ведомстве просят жителей региона временно воздержаться от дальних поездок, чтобы не подвергать опасности свою и чужую жизнь в связи с непогодой.

Напомним, штормовое предупреждение на 18 декабря было объявлено в большинстве областей страны. Минувшей ночью из-за дождя, снега, метели, сильного ветра и плохой видимости были закрыты загородные трассы в четырёх регионах.