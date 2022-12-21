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Более 1000 детей бесплатно полетели на отдых по госпрограмме Kids Go Free
Одним из уникальных проектов министерства, запущенных с целью эффективного проведения досуга и снижения затрат на отдых, а также пропаганды внутреннего туризма, является Kids Go Free, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ortcom.kz. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов.
"Это мера государственной поддержки по субсидированию детских авиабилетов. Мы надеемся, что проект будет востребован в будущем. В рамках субсидирования стоимости билета, включённого в туристский продукт, для несовершеннолетних пассажиров на территории республики, охвачено более тысячи детей. В дальнейшем эта работа будет продолжена", - сказал спикер.
Кроме этого, реализуется проект "Живые уроки", посвящённый развитию профессиональной ориентации учащихся. В нём приоритет отдаётся выявлению талантов и способностей детей.
По словам Дауешова, проект охватил 4 тысячи детей. В рамках проекта "Живые уроки" растёт число детей многогранных, которые заботятся об окружающих, размышляют.
Также совместно с местными исполнительными органами была проведена работа по развитию и популяризации внутреннего туризма среди детей и подростков. Так, в Алматинской области проведена республиканская Туриада "Джунгария" для горного и пешеходного туризма с охватом 300 детей. В летние месяцы реализованы проекты по детской археологии, "Неделя в ауле", социальные инициативы. Охвачены этими мероприятиями около 2000 детей.
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