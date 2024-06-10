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Более 100 миллионов тенге украл у клиентов строитель в Астане

Сегодня, 22:05
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:05
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Фото: baigenews.kz

К шести годам приговорили жителя Астаны за неоднократное мошенничество в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.

“Ж., в период с августа 2020 года по декабрь 2021 года, при строительстве частного дома путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства потерпевшей С. на общую сумму более 79,5 млн. тенге. 

Также, аналогичным образом в период с января по декабрь 2021 года похитил денежные средства потерпевшей Е. на общую сумму 56 млн. тенге”, - установил суд.

Причиненный ущерб подсудимым не возмещен. 

“Приговором суда Ж. признан виновным в совершении мошенничества, совершенного неоднократно в особо крупном размере и осужден к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 7 лет”, - говорится в сообщении.

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