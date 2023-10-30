Блэкаут в Астане: технологического нарушения работы ТЭЦ-2 не было

Разъяснения по факту внештатной ситуации с отключением электроэнергии в Астане дал первый замакима города Нурлан Нуркенов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

29 октября в 21:57 в столице произошло отключение 10 городских подстанций (Астана, Городская, Промзона, Чугунно-литейный завод, ПМФ, Центральный, Жулдыз, Восточная, ВПР, Степная), что привело к ограничению подачи электроэнергии в основном в правобережной части города.

"Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы. Деталь треснула, оторвалась от колонки и упала на шкаф отбора напряжения. В дальнейшем в подвешенном состоянии замкнула соответствующую фазу. На ВЛ 110 киловатт отрабатывает устройство резервирования из-за отказа выключателя. Далее развитию аварии послужило отключение двух автоматов на щитах постоянного тока оперативного пульта управления питания цепи от первой и второй секции, в результате которого все выключатели остались без управления. Нагрузка станции ТЭЦ-2 снизилась до нуля", - сообщил Нуркенов на пресс-конференции.

В 22:25 напряжение подали на секции 6 киловольт и 0,4 киловольта ТЭЦ-2. В 23:00 введены в работу подстанции Аэропорт, 23:10 – Байтерек. До двух часов ночи все подстанции были подключены.

После начато поэтапное включение в работу основного оборудования ТЭЦ-2. На данный момент все котлы находятся в работе.

"Никакого технологического нарушения работы второй станции не было. ТЭЦ-2 продолжало и продолжает работу в штатном режиме. Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Если сказать простыми словами, это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Внештатная ситуация в течение полутора часов устранена. В два часа ночи все абоненты были обеспечены энергией", - отметил замакима.

Нуркенов проинформировал, что на два часа без света остались некоторые социальные объекты правобережной части города.

"Были факты отключения лечебных учреждений и других социальных объектов. Вместе с тем по всем медицинским объектам сработали дизельгенераторы. Энергия была обеспечена. Согласно положению в момент аварийной ситуации дизельгенератор обеспечивает отделения реанимации и операционные блоки. Деятельность лечебных учреждений под угрозу поставлена не была", - подчеркнул он.

Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов добавил, что в течение 10 рабочих дней будут определены причины технических нарушений. По его словам, 29 октября в Астане без электричества остались около 100 тысяч жителей (примерно 20 процентов).