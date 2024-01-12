Благодаря господдержке резко вырос интерес бизнеса к выращиванию рыбы

В Казахстане активно растет производство рыбы. По данным Бюро нацстатистики, за пять лет запасы аквакультуры в Казахстане увеличились более чем в три раза: с 5,7 тыс. до 19,2 тыс. тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Бизнесу стала интересна эта сфера, так как отрасль начала получать поддержку государства. Например, для рыбоводческих хозяйств налоги снизили на 70%, они могут рассчитывать на компенсацию 25% вложенных инвестиций, а также на получение субсидии в размере 30% от стоимости кормов и 50% от расходов на покупку мальков, лекарств или маточного стада ценных видов рыб.

Все эти привилегии для бизнеса были приняты после утверждения новой программы развития рыбоводства на 2021–2030 годы. Государство намерено за этот период выделить отрасли 268,8 млрд тенге, ещё 340,5 млрд тенге ожидается как поступление внебюджетных частных инвестиций.

Растут и инвестиции в отрасль: за январь–ноябрь 2023-го инвестиции в основной капитал в сфере рыболовства и аквакультуры выросли в 2,4 раза к аналогичному периоду предыдущего года. За этот период в сферу было вложено 20,2 млрд тенге, в то время как год только 8,6 млрд тенге.

С началом госпрограммы увеличился и объём выращенной рыбы: в 2021-м общий объём всей продукции рыбоводства оценивался в 5,7 млрд тенге, в 2022-м — уже в 11,1 млрд тенге.

Главные рыбоводные регионы страны — Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. Рыбоводы этих двух регионов в 2022 году вырастили продукции на 7,4 млрд тенге. Из 380 рыбоводных хозяйств в стране 154 субъекта предпринимательства зарегистрированы именно в Туркестанской области. Здесь за 2020-2021 годы открылись несколько крупных крестьянских хозяйств, которые занимаются выращиванием рыбы на экспорт. В 2023 году фермеры региона получили от государства 500 млн тенге в виде субсидий и других мер поддержки.

Каждый регион специализируется на "своих" видах рыбы. Например, в Восточном Казахстане и Жамбылской области рыбоводы в основном выращивают форель. В Костанайской области разводят пелядь, в Атырауской — стерлядь и осетра. Лишь Туркестанская область имеет в своей "товарной линейке" множество разных видов: судака, карпа, белугу, сазана, белого амура, толстолобика.