Бизнес-сообщество выступило против НПА, принятых "вслепую"

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Бурное обсуждение вопроса прошло на площадке НПП "Атамекен".

Государственные органы обсуждают отмену процедуры анализа регуляторного воздействия нормативно-правовых актов в сферах налогового и таможенного законодательства. Эта мера не нашла поддержку в бизнес-среде, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня, 27 октября 2022 года на площадке НПП РК “Атамекен” представители бизнес сообщества рассказали, почему не поддерживают это предложение.

По мнению бизнесменов, отсутствие критериев влияния новых нормативно-правовых актов в сферах налогового и таможенного законодательства часто будет означать, что эти акты принимаются “вслепую”. То есть, у чиновников появится прекрасная возможность устанавливать неограниченное количество требований к субъектам предпринимательства. На практике требование о проведении данного анализа зачастую игнорируется при разработке поправок в налоговый и таможенный кодексы.

“Ужесточением регулирования является установление дополнительных обязанностей и иное увеличение нагрузки на субъектов предпринимательства – гласит Предпринимательский Кодекс. Но, как вы понимаете, любые поправки в Предпринимательский Кодекс влекут установление в той или иной степени дополнительных обязанностей. Это все влечет финансовую нагрузку на субъекты предпринимательства. В то же время на практике требование соблюдения АРВ (анализа регуляторного воздействия - Ред.) полностью игнорируется государственными органами при разработке поправок. Более того, сейчас предлагается вообще исключить данные нормы. Мы считаем, что данное предложение государственных органов не должно быть поддержано. Министерство национальной экономики считает, что процедура может повредить поступлению налогов, однако это не так, подобные утверждения безосновательны, бездоказательны и невозможно полностью согласиться с министерством, поскольку ни одна поправка не может без проведения финансовых и экономических последствий утверждать, что она приведет к потерям бюджета. Также министерство юстиции поддерживает НПП “Атамекен” и считает, что в случае, если поправки в законодательство предусматривают установление дополнительных обязанностей, иное увеличение нагрузки на субъектов предпринимательства, то приведение процедуры АРВ целесообразно и должно осуществляться”, - сообщает Агибаева Анель, эксперт департамента налогообложения НПП “Атамекен”.

Ерлан Бузурбаев, член проектной группы НПП РК “Атамекен” по внедрению регулирования “с чистого листа” считает, что АРВ позволяет оценивать влияние не только на бизнес, но и на все целевые группы, на государство и на население в целом.

“Это комплексный инструмент, который не призван и не направлен на сдерживание и ограничение каких-то регуляторных вещей со стороны государственных органов. Он лишь позволяет государственным органам подойти к принятию решений более взвешенно и продуманно. В этом плане АРВ не говорит и не делает приоритетной задачи в ограничения регулирования в пользу бизнеса. Надо понимать, что любое регулирование это всегда нагрузка на предпринимателей. И задача государства принимать такие решения, которые бы позволяли оптимальным путем минимальными затратами достигать максимального эффекта. В этой связи позиция КГД дискредитирована узковедомственным, не государственным интересом, когда государственный орган хочет облегчить себе жизнь, чтобы вводить ограничения по своему усмотрению, без должного анализа, что прямо противоречит, на мой взгляд, системам государственного планирования. Получается, что органы государственных доходов не понимают суть данного инструмента”, - поделился мнением он.

Глава Государства в недавнем Послании подчеркнул, что бизнес климат нуждается в реформах, поскольку регуляторная система остается громоздкой, даже карательной.

“Создается впечатление, что то, что Глава Государства озвучил, некоторые ведомства воспринимают по-своему. Президент отметил, что для развития экономики необходимо развязать руки предпринимательской деятельности. К сожалению, мы видим, что от государственных органов не уменьшаются попытки по усилению регулирования. Мы полагаем, что это не соответствует тезисам, которые Глава Государства озвучил”, - сообщает Тимур Жаркенов, заместитель председателя правления НПП РК “Атамекен”.

Таможенное законодательство РК состоит из таможенного законодательства ЕАЭС и РК.

“Согласно пункту 15 Договора о ЕАЭС говорится, что все решения комиссии, которые как-то влияют на экономическую деятельность, должны проходить оценку регуляторного воздействия. При этом регламент, который утвержден ЕАЭС, говорится, что в Таможенном законодательстве исключения могут быть только те акты, которые регулируют вопросы перемещения товаров для личного потребления, дипломатических лиц и некоторые особенности классификации товаров. Сейчас Казахстан, который присоединился к этому договору, который должен полностью соблюдать положения этого договора, выходит с предложением о том, чтобы исключить из Таможенного законодательства и в тоже время налогового исключить анализ регуляторного воздействия. Это противоречит международным нормам", - считает заместитель директора департамента таможенного администрирования НПП РК “Атамекен” Ирина Ансарова.

Анастасия Калашникова, исполнительный директор ОЮЛ “Ассоциация прямых продаж Казахстана” считает, что необходимо усиливать роль АРВ и отказаться от подходов, когда мы проводим анализ для галочки.