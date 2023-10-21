Что говорят про Димаша Кудайбергена на самом прослушиваемом радио Чили
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На самом популярном радио Чили BioBio звучали композиции Димаша Кудайбергена. Ведущий Хулио Сезар Родригес, который считается самым авторитетным телерадиожурналистом страны, в течение недели рассказывал многочисленной аудитории о казахстанском артисте и представлял его песни, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает официальный сайт артиста, это стало возможным благодаря фан-клубу Димаша Dears Dimash Chile Broadcasting Team, который проводит многочисленные кампании по распространению творчества казахстанского артиста в медиапространстве их страны.
Радиопрограмма "Podría ser on Radio Bío Bío" ("Это должно звучать на радио Био Био") имеет самую большую аудиторию среди всех радиостанций в Чили. Ведущий программы Хулио Сезар Родригес считается авторитетной медиаперсоной в стране, чьи шоу всегда набирают большое количество зрителей и слушателей не только в Чили, но и во многих других странах.
Каждый день в течение недели Хулио Сезар рассказывал о творчестве Димаша и его вокальном диапазоне:
"Знаете ли вы голос, который покоряет мир? Его обладателя зовут Димаш Кудайберген. Он — певец, композитор и мультиинструменталист из Казахстана, чья музыка объединила тысячи людей. У Димаша очень много фанатов в Чили, поэтому мы надеемся, что однажды он посетит нашу страну!".
Также в этом году фаты артиста рассказываали о том, что в эфире чилийского радио MIX TV прозвучала полная версия композиции Димаша Кудайбергена The Story of One Sky — "История одного неба".
Напомним, ранее Димаш Кудайберген выступил на концерте в Анталье и стал свидетелем нового рекорда в Турции.
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