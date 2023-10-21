  • 21 Октября, 12:22
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Что говорят про Димаша Кудайбергена на самом прослушиваемом радио Чили

Сегодня, 11:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
dimashnews.com Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15
173
Фото: dimashnews.com

На самом популярном радио Чили BioBio звучали композиции Димаша Кудайбергена. Ведущий Хулио Сезар Родригес, который считается самым авторитетным телерадиожурналистом страны, в течение недели рассказывал многочисленной аудитории о казахстанском артисте и представлял его песни, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный сайт артиста, это стало возможным благодаря фан-клубу Димаша Dears Dimash Chile Broadcasting Team, который проводит многочисленные кампании по распространению творчества казахстанского артиста в медиапространстве их страны. 

Радиопрограмма "Podría ser on Radio Bío Bío" ("Это должно звучать на радио Био Био") имеет самую большую аудиторию среди всех радиостанций в Чили. Ведущий программы Хулио Сезар Родригес считается авторитетной медиаперсоной в стране, чьи шоу всегда набирают большое количество зрителей и слушателей не только в Чили, но и во многих других странах. 

Каждый день в течение недели Хулио Сезар рассказывал о творчестве Димаша и его вокальном диапазоне: 

"Знаете ли вы голос, который покоряет мир? Его обладателя зовут Димаш Кудайберген. Он — певец, композитор и мультиинструменталист из Казахстана, чья музыка объединила тысячи людей. У Димаша очень много фанатов в Чили, поэтому мы надеемся, что однажды он посетит нашу страну!".

Также в этом году фаты артиста рассказываали о том, что в эфире чилийского радио MIX TV прозвучала полная версия композиции Димаша Кудайбергена The Story of One Sky — "История одного неба".

Напомним, ранее Димаш Кудайберген выступил на концерте в Анталье и стал свидетелем нового рекорда в Турции.

Самое читаемое

Наверх