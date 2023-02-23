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Без вести пропавшего 21-летнего акмолинца разыскивает полиция Астаны
Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Акмолинской области, выехавшего 13 февраля из Кокшетау в Астану и с тех пор не выходившего на связь, передаёт BaigeNews.kz.
20 февраля УП города Кокшетау обратился 48-летний горожанин с заявлением о пропаже его 21-летнего сына Божантаева Рахмана Жаслановича, который 13 февраля выехал в Астану и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
По словам отца, сын приехал в гости из столицы 6 февраля и уехал 13 февраля, после чего перестал выходить на связь.
"На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав УП Кокшетау и приданные силы. Ориентировки с приметами молодого человека направлены во все территориальные подразделения ДП Акмолинской области, в ДП соседних областей. Создана специальная группа из числа опытных сотрудников, которая будет проводить поисковые мероприятия в столице. К поиску пропавшего подключили и волонтеров", - сообщили в пресс-службе МВД.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черные.
Всем, кто владеет какой-либо информацией местонахождении Божантаева Р.Ж., просим незамедлительно сообщить по телефону: 87786453579, 87028779255, 8(7162)257805 или 102.
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