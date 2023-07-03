Беспорядки во Франции: информация о пострадавших казахстанцах не поступала - МИД

Фото: Reuters

В массовых беспорядках, которые продолжаются во Франции уже несколько дней, нет пострадавших граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. По крайней мере, никто из соотечественников, находящихся в этой европейской стране, не обращался за помощью.

"В наше посольство во Франции и другие консульские учреждения не поступала инфа о постадавших наших гражданх в ходе беспорядков. В целом обстановка по Франции после беспорядков стабильная", - сообщил на брифинге официальный представитель МД РК Айбек Смадияров.

Напомним, что массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил подростка.

Было арестовано более 400 человек в ходе массовых беспорядков. Более 300 протестующих задержали в Париже и его окрестностях. Большинству участников погромов – от 14 до 18 лет.