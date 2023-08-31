Бесплатным будет проезд в автобусах Атырау в День знаний
Сегодня, 10:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:15Сегодня, 10:15
134Фото: atpress.kz
В Атырау 1 сентября проезд в автобусах будет бесплатным, передаёт BaigeNews.kz.
Подобная акция, как отметил аким города Шакир Кейкин, действует каждый год.
"Традиционно в государственные праздники действует акция, где граждане могут бесплатно воспользоваться проездом на общественном транспорте. Руководители автопарков единогласно поддержали предложение и 1 сентября выразили готовность к бесплатному обслуживанию по всем маршрутам, курсирующим по Атырау и городским поселениям", — написал Кейкин в Facebook.
Самое читаемое
- "По полгода не платили зарплату": как удалось сохранить трамваи в Павлодаре
- Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире
- Разогнался до 218 километров в час: водитель BMW разбился на трассе под Экибастузом
- Таксиста наказали за мастурбацию в Астане
- Два новых района появятся в ВКО