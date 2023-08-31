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Бесплатным будет проезд в автобусах Атырау в День знаний

Сегодня, 10:15
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atpress.kz Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: atpress.kz

В Атырау 1 сентября проезд в автобусах будет бесплатным, передаёт BaigeNews.kz.

Подобная акция, как отметил аким города Шакир Кейкин, действует каждый год.

"Традиционно в государственные праздники действует акция, где граждане могут бесплатно воспользоваться проездом на общественном транспорте. Руководители автопарков единогласно поддержали предложение и 1 сентября выразили готовность к бесплатному обслуживанию по всем маршрутам, курсирующим по Атырау и городским поселениям", — написал Кейкин в Facebook.

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