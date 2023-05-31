Бесплатное приложение для подготовки к ЕНТ разработал педагог и его ученик из Петропавловска

Фото: Анна Мирская

История – наука, насыщенная фактами, лицами, действиями и датами. Запомнить материал всей школьной программы по этому предмету школьникам не всегда удается. Особенно в преддверии выпускных экзаменов. Ведь история Казахстана стоит в одном ряду с обязательными к сдаче дисциплинами. Упростить процесс усвоения материала решил педагог из Петропавловска, с которым встретился корреспондент BaigeNews.kz.

Сергей Никулин преподает историю в петропавловском общеобразовательном лицее номер один. Главным принципом изучения истории считает мышление, а не заучивание важных исторических дат.

"Но и знание фактического материала тоже необходимо. Сложно запоминать сплошной ряд дат, имен и фамилий, событий. Неудивительно, если учащиеся путаются в этих данных. Был у меня один ученик, Андрей Ленгард. Мой предмет ему давался тяжело. Его познания больше проявлялись в информатике. Я предложил ему соединить две эти вещи в одно и сделать выгодным в пользу истории", - начал рассказ преподаватель.

Сергей Никулин предложил ученику подумать над удобным дизайном и самой формой тестовой программы для истории Казахстана. Сам же занялся формированием базы вопросов.

"Тогда я подготовил около пяти тысяч вопросов по разным темам предмета. Конечно же, для удобства самотестирования разбил их на темы и категории. Указал верные и предлагаемые варианты ответов. Андрей же внес весь материал в базу приложения. Там можно выбрать поочередность вопросов: хаотично или подряд", - описал собеседник.

Назвали приложение просто – "Тест по истории Казахстана". Совместная разработка помогла ученику подтянуть знания по предмету. После ей стали пользоваться учащиеся лицея. Затем оно получило популярность за пределами школы. На сегодня его скачало около десяти тысяч пользователей.

"Это во многом упростило процесс запоминания важных исторических дат, фактов, имен и всего того, чем насыщена сама история. Но я не требую от учеников обязательного пользования. Финансовая выгода? Нет, это не про нашу историю. Мы с Андреем обсуждали вопрос заработка на реализованной идее. Но у него четкая позиция – приложение было и останется бесплатным для всех", - уточнил Сергей Никулин.

Широкую известность мобильное приложение получило недавно. Однако разработано было еще в 2019 году. Сейчас тот самый школьник уже студент второго курса университета. Но его детище продолжает помогать школьникам.

Зарина Смагулова закончила девятый класс городского общеобразовательного лицея номер один и уже скоро начнет готовиться к выпускным экзаменам. Говорит, что тестовая программа помогает подтянуть знания.

"Лично для меня приложение удобное тем, что в нем есть разные тематики, периоды. То есть можно выбрать отдельный период времени, в котором жили наши предки, и протестировать свои познания в этой области. Мне больше импонирует период независимости Казахстана", - ответила Зарина.

Сергей Никулин уточнил, что приложение доступно всем владельцам смартфонов, работающих на операционной системе Android.

Корреспондент BaigeNews.kz тоже хотел проверить свои познания в истории Казахстана, имея за плечами опыт сдачи ЕНТ. Однако пройти тест не удалось. Как выяснилось, приложения было разработано для более ранней версии операционной системы.