Беспилотник обнаружил плантацию конопли в Жамбылской области

Хозяину плантации грозит до восьми лет тюрьмы.

Полицейские продолжают проведение операции “Қарасора”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Силовыми структурами организовано тесное взаимодействие в противодействии заготовке наркосодержащих растений в южных регионах. Для выявления незаконных посевов культивированной конопли и заготовки дикорастущих наркосодержащих растений применяются вертолеты национальной гвардии и дроны министерства обороны.

Так, в районе села Бесжылдык Жамбылской области с применением беспилотного летательного аппарата выявлена плантация наркосодержащей конопли, культивируемая 39-летним местным жителем. Наркоборцами уничтожено 1400 кустов марихуаны общим весом более 1,7 тонны. Задержанный дал признательные показания.

Начато досудебное расследование по статье 300 Уголовного кодекса "Культивирование сортов конопли, содержащих наркотические вещества". Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, беспилотники показывают высокую эффективность при выявлении наркопосевов. Они позволяют обследовать труднодоступные удаленные места предпесковых зон, где, как правило, и разворачивается незаконная заготовка конопли.

В этой связи комплексным планом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом предусмотрено приобретение для МВД беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться для поиска и фиксации подпольных нарколабораторий и наркопосевов.

Они также будут использоваться для решения других оперативных задач, стоящих перед органами внутренних дел: противодействие организованной преступности, экстремизму, кражам, розыску преступников и так далее.

Всего по итогам семи месяцев органами внутренних дел выявлено более 4300 уголовных наркоправонарушений, в том числе 1663 преступления. Из незаконного оборота изъято около 11 тонн наркотиков, том числе 2,6 тонны высушенной марихуаны, более 380 килограммов гашиша, 181 килограмм синтетики и 61 килограмм героина. Ликвидировано 28 нарколабораторий.

Возбуждено восемь уголовных дел за создание и руководство организованными преступными группировками.