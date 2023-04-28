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inform.kz Вчера, 20:41
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Вчера, 20:41
463
Фото: inform.kz

Бердибек Сапарбаев стал почётным гражданином Актюбинской области

Бердибеку Сапарбаеву на сессии областного маслихата присвоено звание почетного гражданина Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как известно, Б.Сапарбаев был акимом Актюбинской области в 2015-2019 годах. При нем в регионе произошел большой паводок в 2016 году, был принял проект по расширению русел рек, который вызвал много нареканий со стороны населения и волонтеров - он до сих пор корректируется и не завершен, были построены областной краеведческий музей, "Анага тагзым", дворец спорта "Жекпе-жек" и Ледовый дворец.

Также в ходе сессии депутаты утвердили решение о присвоении звания "Почетный гражданин Актюбинской области" кандидату сельскохозяйственных наук Серикбаю Рзабаеву, профессору медицины Нагашыбаю Акатаеву и председателю Совета ветеранов области Серику Шангутову.

На сессии был уточнен бюджет области на текущий год. В рамках уточнения бюджета 38,8 милллиарда тенге будут направлены на строительство объектов, ремонтные работы, проведение газо-, водопроводных сетей в населённых пунктах и другие важные цели. Необходимо отметить, что уточнение проводилось в основном за счет свободных остатков на начало года, увеличения доходной части и внутреннего резерва.

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что средства будут направлены в первую очередь на решение социальных вопросов, волнующих население.

"На недавнем расширенном заседании правительства глава государства поставил ряд задач по социально-экономическому развитию населённых пунктов, их благоустройству. Нам нужно работать сообща, чтобы достичь поставленных целей", - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Чуть менее трети выделенных средств будут направлены на развитие сферы строительства, в том числе на строительство более 10 школ, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, спортивных комплексов, библиотек.

Кроме того, утверждено дополнительное финансирование проектов по ремонту дорог, строительству газо-, водопроводов в районах области и др.

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Вчера, 20:41
463
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