Бенефис внешнеполитической деятельности Казахстана - эксперты о событиях в Астане

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На этой неделе для участия в ряде международных мероприятий в столицу Казахстана прибыли президент России Владимир Путин, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, зампредседателя КНР Ван Цишань, главы Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других государств. Корреспондент BaigeNews.kz выслушала мнения экспертов о том, какую роль играют визиты в Казахстан высоких гостей.



Эта неделя - бенефис внешнеполитической деятельности Казахстана, считает эксперт Казахстанского института общественного развития Ризат Елюбаев. По его мнению, у делегаций, прибывающих в нашу страну, определённо есть задачи, которые они преследуют.

"К примеру, Российская Федерация пытается обозначить свою ведущую, стратегическую роль для Азиатского региона. Но тем не менее, учитывая текущую международную обстановку, каждое международное мероприятие имеет ключевое значение, и фактор того, где и когда они проходят, также приобретает особую значимость. При этом для Казахстана важно, используя данные форматы - мероприятия, саммиты формировать казахстанское видение текущих событий, казахстанскую международную повестку дня. От этого зависит эффективность данных мероприятий", - сказал эксперт.

Он отметил, что Казахстан в течение 30 лет пытался превратить Астану в международную платформу для переговоров.

"С разной степенью успешности это удавалось. Сейчас у нас есть уникальная возможность стать площадкой для усиливающегося Азиатского континента. В принципе, страны Азии солидарны с казахстанским ведением международных дел и показывают поддержку казахстанской инициативе", - подчеркнул Елюбаев.

Эксперт считает, что эту возможность нужно использовать в сугубо национальных интересах.



По мнению заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований Саната Кушкумбаева, с учетом сложившейся международной ситуации и геополитической турбулентности, к Астане приковано внимание мирового сообщества.

"Судя по тем лидерам, которые приехали сюда, конечно, есть огромный интерес в мире. В этом смысле сейчас в столице проходят важные переговоры для безопасности не только Азиатской, но и Евразийской, учитывая состав участников и те темы, которые поднимаются. Речь идёт не просто о площадке по Азиатской безопасности, речь идёт о более широком контексте, о континентальной безопасности", - говорит он.

Все ожидают каких-то решений, развязок как будет развиваться сейчас международная ситуация, особенно в сфере безопасности, отмечает эксперт. Поэтому понятно, что участие лидеров России, Китая, Ирана, Турции не может не привлекать внимание наблюдателей, экспертов и политиков.

"Не следует рассматривать это как какую-то организацию, на которой бы все страны были с единым мнением, эта площадка более гибкая. На ней проходят переговоры по злободневным актуальным вопросам. Существует каталог мер доверия. Он пополняется теми предложениями, которые состоят из национальных повесток. Смысл заключается в том, чтобы сделать геополитические конфликты неприемлемыми", - объяснил он.

Санат Кушкумбаев напомнил о первом саммите в 2002 году, когда в Алмате собрались лидеры Индии и Пакистана, на тот момент находившиеся в шаге от очередного конфликта. Поэтому сейчас к площадке СВМДА есть большой интерес в мировом сообществе, говорит эксперт.

СВМДА сама по себе очень большая организация, где в качестве наблюдателей участвуют международные организации, например, генеральные структуры ООН и Лига Арабских государств. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник КИСИ Мухит Асанбаев.