“Барыс” заключил контракт с двумя юными казахстанскими хоккеистами
Сегодня, 19:53
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Сегодня, 19:53Сегодня, 19:53
155Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб "Барыс" подписал двух молодых казахстанских хоккеистов - защитника Кирилла Никитина и вратаря Юргиса Дубинскаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на хоккейный клуб.
По информации “Барыс”, двусторонние соглашения с выпускниками ДЮСШ рассчитаны на один сезон - до 30 апреля 2024 года.
Никитин прошлый сезон провёл в "Номаде" и присоединился к основной команде перед предсезонным турниром в Казани. В майке "Барыса" Никитин успел провести один поединок на Кубке Блинова в Омске.
Дубинскас минувший сезон провёл в "Снежных Барсах". Во взрослом чемпионате Казахстана голкипер провёл 22 матча, пропуская в среднем 4,82 шайбы.
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