“Барыс” заключил контракт с двумя юными казахстанскими хоккеистами

Хоккейный клуб "Барыс" подписал двух молодых казахстанских хоккеистов - защитника Кирилла Никитина и вратаря Юргиса Дубинскаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на хоккейный клуб.

По информации “Барыс”, двусторонние соглашения с выпускниками ДЮСШ рассчитаны на один сезон - до 30 апреля 2024 года.

Никитин прошлый сезон провёл в "Номаде" и присоединился к основной команде перед предсезонным турниром в Казани. В майке "Барыса" Никитин успел провести один поединок на Кубке Блинова в Омске.

Дубинскас минувший сезон провёл в "Снежных Барсах". Во взрослом чемпионате Казахстана голкипер провёл 22 матча, пропуская в среднем 4,82 шайбы.











