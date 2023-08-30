  • 30 Августа, 20:50
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

“Барыс” заключил контракт с двумя юными казахстанскими хоккеистами

Сегодня, 19:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
hcbarys.kz Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
155
Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" подписал двух молодых казахстанских хоккеистов - защитника Кирилла Никитина и вратаря Юргиса Дубинскаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на хоккейный клуб.

По информации “Барыс”, двусторонние соглашения с выпускниками ДЮСШ рассчитаны на один сезон - до 30 апреля 2024 года.

Никитин прошлый сезон провёл в "Номаде" и присоединился к основной команде перед предсезонным турниром в Казани. В майке "Барыса" Никитин успел провести один поединок на Кубке Блинова в Омске.

Дубинскас минувший сезон провёл в "Снежных Барсах". Во взрослом чемпионате Казахстана голкипер провёл 22 матча, пропуская в среднем 4,82 шайбы.





Самое читаемое

Наверх