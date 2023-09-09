"Барыс" потерпел четвёртое подряд поражение на старте сезона КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с омским "Авангардом". Для команды Андрея Скабелки это уже четвёртое поражение подряд на старте нового сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz

Счёт открыл Нельсон Ножье во втором периоде, после этого счёт сравнял соперник, следующие три шайбы забили омичи в последней двадцатиминутке. В итоге встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу "Авангарда".

11 сентября "Барыс" на выезде сыграет с московским "Динамо".