Бакытгуль Хаменовой отказали в переводе под домашний арест

В Атырау суд отказался выпустить из СИЗО экс-заместителя акима области Бакытгуль Хаменову под домашний арест или подписку о невыезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ" .

Ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Хаменовой подал её адвокат. Прокурор возразила, ссылаясь на то, что обвинение в отношении Бакытгуль Хаменовой квалифицируется как тяжкое уголовное преступление.

Судья Жумагали Ташимов после перерыва огласил решение - отказать в удовлетворении ходатайства адвоката в связи с тяжестью предъявленного обвинения.

Следующее заседание суда назначено на 27 октября. Судебный процесс начался в августе 2022 года

Напомним, Бакытгуль Хаменову задержали 10 декабря 2021 года . Сначала замакима поместили в ИВС, однако позже суд решил отправить её под домашний арест, ссылаясь на то, что женщина - мать-одиночка, воспитывающая двоих малолетних детей.

22 декабря 2021 года стало известно, что Бакытгуль Хаменову арестовали и поместили в СИЗО. В суде объяснили такое решение тем, что чиновница имеет прочные социальные связи в регионе и может оказать давление на объективное расследование дела.

В августе Хаменову уволили с должности замакима Атырауской области.