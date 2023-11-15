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BaigeNews LIVE: О поправках в законодательство по внедрению спецсоцвыплат

Сегодня, 13:50
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иллюстративное фото Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: иллюстративное фото

Мажилис во втором чтении принял поправки в законодательство по внедрению спецсоцвыплаты гражданам длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста.

Как казахстанцы, работающие на вредных условиях труда будут получать спецсоцвыплаты - в прямом эфире рассказал мажилисмен Калыков Арман Кобыландынович.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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