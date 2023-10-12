BaigeNews LIVE: Как искусственный интеллект меняет мир

На международном форуме Digital Bridge 2023 в Астане прошла сессия "Время пришло: как искусственный интеллект меняет команды сегодня", передаёт BaigeNews.kz.

Спикеры на панельной сессии обсудили последние тенденции в применении искусственного интеллекта для автоматизации рутиных задач, улучшения отбора персонала, эффективного обучения и развития сотрудников.

Кроме того, эксперты поделились лучшими практиками и предоставили советы по успешному внедрению искусственного интеллекта в HR-процессы. Один из спикеров сессии HR-директор и управляющий партнёр Kolesa Group Ксения Соснюк рассказала нам о работе искусственного интеллекта в HR, и почему по ее мнению за ИИ стоит будущее.